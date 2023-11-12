Pendikspor 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Erencan Yardımcı getirdi.
Bu sonucun ardından Pendikspor 13 puana yükseldi. Samsunspor, 8 puanda kaldı.
Pendikspor, milli aradan sonra Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada gelişen Samsunspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, savunmanın arkasına sarkan Ercan Kara'ya pasını aktardı. Kaleci Erdem Canpolat, son anda uzanarak bu futbolcunun şut çekmesine engel oldu.
30. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lusamba, savunmanın arasından altıpasa doğru hareketlenen Diaby'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda, Okan Kocuk açıyı kapatarak gole izin vermedi.
35. dakikada Okan Kocuk'un elle başlattığı oyunda araya giren Diaby, Erencan Yardımcı'ya pasını aktardı. Ceza sahasındaki bu futbolcu, penaltı noktası üzerindeki Halil Akbunar'a pasını çıkardı. Halil, müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
45+1. dakikada soldan kazanılan korneri Endri Çekiçi kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
47. dakikada sağ taraftan Halil Akbunar'ın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, göğsüyle kontrol ettiği topa sağ ayağıyla düzgün vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
58. dakikada ceza yayından Ntcham'ın yerden sert vuruşunda kaleci Erdem topu çeldi.
81. dakikada Vukovic'in geri pasında savunma arkasına sarkan Ntcham, topla ilerleyip ceza sahası içinde kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Ntcham'ın yerden vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
82. dakikada sol taraftan yapılan ortayı penaltı noktası üzerinde Mouandilmadji indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazından Holse'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Olguncan, Ali Tuna
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk. 67), Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ (Vukovic dk. 54), Diaby (Thuram dk. 80), Endri Çekiçi (Midtsjö dk. 68), Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Görkem Bitin dk. 80)
Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tirpan (Nanu dk. 83), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Soner Aydoğdu dk.17), Tait, Muhammed Gümüşkaya (Ntcham dk. 46), Carlo Holse, Emre Kılınç (Gaetan Laura dk. 59), Ercan Kara (Mouandilmadji dk. 59)
Gol: Erencan Yardımcı (dk. 47) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Sequeira (Pendikspor), Mickael Tırpan, Markus Gisdol (Teknik Direktör), Okan Kocuk, Lubo Satka (Samsunspor)