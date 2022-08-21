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Spor

Pendikspor, Altay'ı 90+8'de devirdi

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti.

İHA21 Ağustos 2022 Pazar 19:17 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Murat Şener

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Muhammed Akarslan dk. 60), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 60), Mesut Özdemir, Khaly Thiam, Leandro Kappel (Gökcan Kaya dk. 46), Adrien Regattin, Ali Han Tunçer (Roland Ugrai dk. 60), Nikolics (Görkem Bitin dk. 73)

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Mohammad Naderi dk. 90+4), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Paixao dk. 67), Eren Erdoğan (Yusuf Tekin dk. 83)

GOL: Görkem Bitin (dk. 90+8) (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Hasan Hatipoğlu, Osman Özköylü (Pendikspor), Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya (Altay)

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