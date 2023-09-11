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Spor

Pendikspor, ayrılığı açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, yeni transferlerinden Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı.

11 Eylül 2023 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Pendikspor, ayrılığı açıkladı!
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Pendikspor, yeni transferlerinden olan Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Yunan defans oyuncusu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdığını duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı

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