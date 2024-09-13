Pendikspor, Bolu'dan galibiyetle dönüyor

Trendyol 1.Lig 5. hafta maçında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Pendikspor dakika 43 ve 49'da Emeka Eze ile golleri buldu. Boluspor ise 80. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin'in penaltı golüyle farkı bire indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

Pendikspor'dan Nuno Sequeira, 93. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor, puanını 9'a çıkarırken Boluspor 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Pendikspor, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Boluspor ise deplasmanda Amed SF ile karşılaşacak.