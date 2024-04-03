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Spor

Pendikspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Pendikspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Pendikspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.

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