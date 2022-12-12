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Spor

Pendikspor evinde Sakaryaspor'u 3 golle devirdi

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Pendikspor evinde Sakaryaspor'u 3 golle devirdi
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Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta kapanış maçında Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.

Bu arada Fenerbahçeli oyuncular Serdar Dursun ve Ertuğrul Çetin de maçı izleyenler arasında yer aldı. Serdar Dursun, Sakaryalı olduğu için bu maçı izlemeye geldiğini söyledi.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Adem Cinek, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 90 Samet Asatekin), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Akarslan (Dk. 55 Enes Keskin), Hasan Kılıç, Regattin, Erhan Kara, Kappel (Dk. 90 Ahmet Yazar), Rogerio (Dk. 82 Görkem Bitin)

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Milosevic (Dk. 46 Nalepa), Donkor, Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 69 Ozan Sol), Roshi, Hurşit Taşçı (Dk. 46 Kassongo), Oğuz Yıldırım

GOLLER: Dk. 3 ve 76 (Penaltıdan) Regattin, Dk. 10 Kappel (Pendikspor), Dk. 15 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Roshi, Dk. 71 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 76 Ümit Kurt, Dk. 77 Ozan Sol (Sakaryaspor), Dk. 67 Hasan Kılıç, Dk. 68 Erhan Kara (Pendikspor)

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