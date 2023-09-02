Pendikspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü 88. dakikada Alanyaspor adına Loide Augusto'dan geldi. Ev sahibi Pendikspor'un beraberlik golünü ise 90+3'te Berkay Sülüngöz kaydetti. Alanyaspor'da Efecan Karaca 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 6 puana yükselirken, Pendikspor 3 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'u konuk ederken, Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ALANYASPOR NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Alanyaspor, Pendikspor beraberliğinin ardından namağlup serisini sürdürdü.

PENDİKSPOR GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ise ligde oynadığı ilk 4 maçta galibiyet alamadı. İstanbul ekibi bu süreçte 1 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.