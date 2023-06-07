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Spor

Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig için karşı karşıya

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde yarın Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig için karşı karşıya
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Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Pendikspor, ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline direkt kalmıştı.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor ise play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 ile geçmeyi başarmıştı.

Play-off 2. turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini rövanşta 2-0 ile geçerek adını finale yazdırmıştı.

Her türlü galibiyetin takımları Spor Toto Süper Lig'e taşıyacağı müsabakada beraberlik halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda ise Süper Lig'e yükselecek son ekip seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor direkt olarak Süper Lig'e yükselmişti.

  • Pendikspor
  • Bodrumspor
  • final

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