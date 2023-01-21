İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
Spor

Pendikspor, İzmir'de farklı kazandı

Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Altay'ı 4-1 mağlup etti.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Pendikspor, İzmir'de farklı kazandı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Pendikspor, deplasmanda Altay'ı 4-1 yendi.

Ev sahibi takımın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.

Müsabakanın 45+4. dakikasında Pendikspor ceza sahası içinde Ahmed Ildız ile Özgür Özkaya'nın hava topu mücadelesinin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ömer Tolga Güldibi pozisyonu izledi. Pendiksporlu Ahmed Ildız'ın topa elle müdahale ettiğine karar veren Güldibi, penaltı kararı verdi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Akıllı, Onur Gülter

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Dk. 73 Mehmet Gündüz), Eren Erdoğan (Dk. 90+1 Enes Yetkin), Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya (Dk. 73 Deniz Kadah), Naderi (Dk. 88 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Paixao

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Erhan Kara), Kappel, Ahmed Ildız, Mesut Özdemir, Regattin (Dk. 90+4 Aias Aosman), Hasan Kılıç (Dk. 78 Tarık Tekdal), Thuram (Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan)

GOLLER: Dk. 25 ve 90+2 Thuram, Dk. 62 Kappel, Dk. 69 Ahmed Ildız (Pendikspor), Dk. 45+8 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 45+8 Osman Özköylü (Teknik direktör), Dk. 75 Thuram, Dk. 90+6 Oğulcan Çağlayan (Pendikspor), Dk. 65 Zeki Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Altay)

  • pendikspor
  • spor toto 1 lig
  • altay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.