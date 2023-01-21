Pendikspor, İzmir'de farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Pendikspor, deplasmanda Altay'ı 4-1 yendi.
Ev sahibi takımın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.
Müsabakanın 45+4. dakikasında Pendikspor ceza sahası içinde Ahmed Ildız ile Özgür Özkaya'nın hava topu mücadelesinin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ömer Tolga Güldibi pozisyonu izledi. Pendiksporlu Ahmed Ildız'ın topa elle müdahale ettiğine karar veren Güldibi, penaltı kararı verdi.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Akıllı, Onur Gülter
ALTAY: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Dk. 73 Mehmet Gündüz), Eren Erdoğan (Dk. 90+1 Enes Yetkin), Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya (Dk. 73 Deniz Kadah), Naderi (Dk. 88 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Paixao
PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Erhan Kara), Kappel, Ahmed Ildız, Mesut Özdemir, Regattin (Dk. 90+4 Aias Aosman), Hasan Kılıç (Dk. 78 Tarık Tekdal), Thuram (Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan)
GOLLER: Dk. 25 ve 90+2 Thuram, Dk. 62 Kappel, Dk. 69 Ahmed Ildız (Pendikspor), Dk. 45+8 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
SARI KARTLAR: Dk. 45+8 Osman Özköylü (Teknik direktör), Dk. 75 Thuram, Dk. 90+6 Oğulcan Çağlayan (Pendikspor), Dk. 65 Zeki Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Altay)