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Spor

Pendikspor, Kayserispor deplasmanında

Pendikspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 11:50 - Güncelleme:
Pendikspor, Kayserispor deplasmanında
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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in ilk 14 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 13 puan kazandı. İstanbul ekibi, ligde 16. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini kaybeden Mondihome Kayserispor ise topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

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