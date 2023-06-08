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Spor

Pendikspor, kupasına kavuştu!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Pendikspor, kupasını aldı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
Pendikspor, kupasına kavuştu!
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Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Pendiksporlu futbolcular coşkularını kendilerini desteklemeye gelenlerle paylaştı.

Finalde kaybeden Bodrumsporlu oyunculara taraftarları moral verdi.

Kupa töreni için platforma hazırlandığı sırada Pendiksporlu taraftarlar sahaya indi. Birçok anons yapılarak seyircilerin sahayı boşaltması istendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de taraftarlardan tribünlere dönmesi çağrısında bulundu.

Taraftarların sahadan çıkmaması nedeniyle geç başlayan törende hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Pendiksporlu futbolcular ve teknik heyetin madalyaları verildi.

Kupanın takım kaptanlarına takdiminin ardından Pendiksporlu futbolcular, kupayla Süper Lig'e çıkmayı taraftarlarıyla kutladı.

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