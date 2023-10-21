Pendikspor ligde ilk galibiyetini aldı!

Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor ile Pendikspor karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 2-1 kazandı. Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 kazandı.

Konyaspor bu sonuçla bu sezon üst üste 5. puan kaybını yaşadı. Pendikspor ise ligde ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından Pendikspor puanını 7'ye yükseltti. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

FİLİSTİN'E DESTEK!

Öte yandan, maçın hakemleri ile her iki takımın oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın başında ise Pendiksporlu Ahmed Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlama vuruşunu bir süre geciktirdi. Tribündeki taraftarlar da İsrail aleyhine slogan atarak, Mısırlı oyuncunun protestosuna destek verdi.

Ayrıca kuzey tribününde İsrail'in saldırılarında enkaz arasında oyuncağına sarılarak yatan Filistinli bir çocuğun resmedildiği, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil." yazılı dev pankart açıldı.