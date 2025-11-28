Pendikspor, Manisa FK'yı 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, Manisa FK'yi konuk etti.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 2-0 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90'da Djordje Denic ve 90+5'te Rogerio Thuram kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 13 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Manisa FK ise evinde Vanspor ile karşılaşacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Haydar Avcı

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira (Dk. 86 Furkan Doğan), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Wilks, Denic, Ahmet Karademir (Dk. 56 Adnan Uğur), Clarke-Harris (Dk. 76 Thuram)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Toure, Burak Süleyman (Dk. 65 Adekanye), Lindseth (Dk. 90+1 Benrahou), Cissokho, Yusuf Talum (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Diony (Dk. 83 Muhammed Kiprit)

Goller: Dk. 90 Denic, Dk. 90+5 Thuram (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Mesut Özdemir, Dk. 59 Bekir Karadeniz, Dk. 67 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor)