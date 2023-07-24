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Spor

Pendikspor, Manisa Fk'yı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği 1.Lig ekibi Manisa FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
Pendikspor, Manisa Fk'yı mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, 1.Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Abant bölgesinde kampta bulunan Pendikspor ile Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de kamp yapan Manisa FK hazırlık maçında karşılaştı.

Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Pendikspor'un gollerini Aias Aosman ve Mehmet Kaan Türkmen attı.

Karşılaşma Pendikspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadeleyi Bolu Valisi Erkan Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay ile çok sayıda futbolcu ve vatandaş izledi.

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