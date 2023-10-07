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Spor

Pendikspor, sahasında ilk kez Süper Lig maçına çıktı

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı Sivasspor müsabakasıyla Pendik Stadı'nda ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 14:43 - Güncelleme:
Pendikspor, sahasında ilk kez Süper Lig maçına çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Pendik Stadı'nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Geçen sezon 1. Lig'deki maçlarını Pendik Stadı'nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig'e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı.

Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı'nda oynadı. Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı'nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.

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