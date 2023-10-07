Pendikspor, sahasında ilk kez Süper Lig maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 8. Haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Pendikspor, tarihinde ilk kez Pendik Stadı'nda Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Geçen sezon 1. Lig'deki maçlarını Pendik Stadı'nda oynayan kırmızı-beyazlıların bu yıl Süper Lig'e yükselmesiyle stadyum bakıma alınmıştı.

Bu dönemde Pendikspor, iç sahada Hatayspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini Ümraniye Şehir Stadı'nda oynadı. Tamamlanan bakımın ardından kırmızı-beyazlı takım, Sivasspor karşılaşması ile Pendik Stadı'nda ilk kez Süper Lig maçına çıktı.