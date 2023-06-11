Pendikspor, şampiyonluğunu kutladı

Pendikspor Tesisleri'nde saat 17.00'den itibaren toplanan oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, taraftarla buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de buluşmada hazır bulundu.

Şampiyonluk kupasıyla birlikte üstü açık bir otobüse binen teknik kadro ve futbolcular, taraftarın oluşturduğu konvoyla birlikte şehir turuna çıktı. Saat 19.00'da Pendik Sahil Meydanı'na ulaşan Pendiksporlu oyuncular, burada şampiyonluk kutlaması yaptı.

AHMET CİN: "KURUMSAL BİR YAPILAŞMA SÜRECİNE GİRDİK"



Sahnede bir konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, iki yıl üst üste hayallerinin ötesindeki bu sonucu hep beraber yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz 2 yıl önce bir karar verdik arkadaşlarla. 'Yerimizde mi sayacağız, yoksa zaferlere mi adım atacağız' diye sorduk birbirimize. Bir karar verilmesi gerekiyordu ve biz de kurumsal bir yapılaşma sürecine girdik. Şimdi bunun semeresini görüyoruz. Pendik, kendine has bir semtimiz. Siyasi görüşü, düşüncesi, inancı ne olursa olsun, Pendik menfaatine ne varsa, orada buluşmayı bilen bir kentimiz var. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bize bu desteği verdiniz. Geçen yıl 2. Lig'den 1. Lig'e çıktık. Pendik için, 'Acaba asansör mu olur?' deniyordu. Ama biz Pendikliye ve takımımıza inanıyorduk, hamd olsun asansör takım olmadık. Açıkçası bu kadar hızlı Süper Lig'e çıkacağımızı da beklemiyorduk. Ama öyle bir sinerji oluştu ki, belediye, takım, halk buluşmasıyla başarı kendiliğinden gelmiş oldu. Süper Lig'de mütevazi, sempatik bir takım olmaya devam edeceğiz, güzel futboldan taviz vermeyeceğiz."

Başkan Cin, Süper Lig'e yönelik hazırlıklar da yaptıklarını, iyi bir takım oluşturacaklarını ve zaferlerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra sahneye yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular çağrıldı. Sahnede kupa kaldıran futbolcular, zafer şarkılarına eşlik etti.

OSMAN ÖZKÖYLÜ: "HERKES BÜYÜK EMEK HARCADI"



Törende bir konuşma yapan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise "İki sezonda çok önemli şampiyonluklar kazanıldı. Bu kolay olmadı. Alın teri var, emek var. Bu şampiyonluk tüm taraftarlara armağan olsun. Herkese teşekkür ederiz. Belediye başkanımız ve kulüp başkanı büyük destek verdi. Futbolcu kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlıklar yapıldı. Herkes büyük emek harcadı ve emekler karşılığını buldu." diye konuştu.

Kutlamaların ardından şarkıcı Sinan Akçıl, Pendiklilere bir konser verdi.