Pendikspor, Spor Toto Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Akhisar'da oynanan maçı Pendikspor 2-1'lik skorla kazandı.

Pendikspor, Andrien Regattin'in 29. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Thuram, 2 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Bodrumspor, 38. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Pendikspor üstünlüğü ile tamamlandı.

Bodrumspor'da Süleyman Özdamar, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Bodrumspor ise tarihinde ilk kez oynadığı 1. Lig'de final oynama başarısı gösterdi ancak Süper Lig şansını kaçırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Kenan Özer'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın kaleci Burak Öğür'ü de geçtikten sonra kaleye gönderdiği top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta direğe de çarpan top üstten dışarı gitti.

27. dakikada Pendikspor penaltı kazandı. Sağ kanattan ceza sahası içindeki Ahmed Ildız'ın yaptığı ortada Ali Aytemur'un müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen, Ali Aytemur'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Atışı 29. dakikada kullanan Regattin şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

38. dakikada Bodrumspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Kenan Özer'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Hasan Hatipoğlu ters vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Pendikspor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Pendikspor kalesinin arkasındaki Bodrumspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Yabancı maddelerden biri Pendiksporlu futbolcunun tedavisi için sahaya giren bir görevliye isabet etti. Bodrumspor'un attığı golün ardından yine yabancı maddeler atıldı, bunun üzerine hakem Abdulkadir Bitigen anons yaptırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada Bodrumspor'un sol kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisinde Celal göğsüyle topu Mohammed'in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza alanı içinde gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Bodrumspor'da Süleyman'ın sol köşe direği önünde Görkem'e yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

71. dakikada Eren'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Umar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx

Bodrumspor: Sousa x, Imeri x (Burak Öksüz dk. 67 xx), Süleyman xx, Ali x, Cenk x (Eren dk. 67 xx), Erkan xx (Hakan Özmert dk. 46 xx), Gökdeniz x, Mohammed xx, Samet Yalçın x (Onur dk. 84 xx), Kenan xx, Celal x (Umar dk.61 xx)

Yedekler: Bahri, Yekta, Hakan Yeşil, Mert, Orgill

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Burak Öğür xx, Gökcan xx (Ferhat dk. 46 xx), Murat xx, Tarık xx (Berkay dk. 46 xx), Hasan Hatipoğlu x, Hasan Kılıç xx, Ahmed xx (Mesut dk. 72 xx), Rogerio xxx, Samet Asatekin xx (Ali Han dk. 80 xx), Regattin xxx, Görkem xx (Kappel dk. 72 xx)

Yedekler: Murat, Umut, Aosman, Oltan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Regattin (dk. 27 pen.), Rogerio (dk. 31) (Pendikspor), Hasan Hatipoğlu (dk. 38 k.k.)

(Bodrumspor)

Kırmızı kart: Süleyman (dk. 62) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Ali, Hakan Özmert (Bodrumspor), Kappel, Burak Öğür, Mesut, Rogerio, Ali Han (Pendikspor)