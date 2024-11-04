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Spor

Pendikspor'a tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor evinde Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Pendikspor ligdeki ilk iç saha galibiyetini almış oldu.

4 Kasım 2024 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Pendikspor'a tek gol yetti
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sedat Ağçay'ın ekibi Pendikspor evinde Çağdaş Çavuş'un yönetimindeki Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligdeki ilk iç saha galibiyetini alırken, puanını 17'ye yükseltmiş oldu. Manisa FK ise üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK evinde Erzurumspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

  • Pendikspor
  • Manisa FK
  • Trendyol 1. Lig

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