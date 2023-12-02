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Spor

Pendikspor'dan çok sert hakem tepkisi! ''Türk futbolunda kara gece''

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 2-0 mağlup olan Pendikspor, maçtan sonra sosyal medya hesabından hakeme tepki gösterdi.

2 Aralık 2023 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Pendikspor'dan çok sert hakem tepkisi! ''Türk futbolunda kara gece''
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Pendikspor Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Pendikspor yaptığı açıklamada, "Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE PENDİKSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik.

Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı.

Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz. Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır."

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