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Spor

Pendikspor'un hedefi Theo Walcott

Süper Lig'in yeni takımı Pendüikspor, sürpriz bir transfere imza atmak istiyor. İstanbul ekibi yıldız oyuncu Theo Walcott'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

22 Haziran 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Pendikspor'un hedefi Theo Walcott
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hız kazandırdı.

THEO WALCOTT HEDEFTE

beIN Sports'un haberine göre; Pendikspor, bir dönem Arsenal'de forma giyen 34 yaşındaki İngiliz yıldız Theo Walcott'u renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son olarak Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Theo Walcott'un İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sona ermiş durumda.

24 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 24 resmi maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetti.

11 YIL ARSENAL'DE OYNADI

Kariyerine Southampton altyapısında başlayan Theo Walcott, 11 yıl Arsenal forması giydikten sonra 2017-18 sezonunda Everton'a transfer oldu ve son olarak yeniden Southampton'a döndü.

KARİYER ÖZETİ

Kariyeri boyunca 567 resmi maça çıkan Theo Walcott, bu maçlarda 132 gol 95 asist kaydetti.

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