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Spor

Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor, Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

29 Şubat 2024 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez
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Pendikspor, Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez son olarak 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştırmıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Ankaragücü, Bursaspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Gaziantepspor Elazığspor takımlarını çalıştırdı.

  • ibarhim üzülmez
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