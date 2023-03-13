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Spor

Pep Guardiola, Ben Chilwell'i istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın Chelsea'de forma giyen Ben Chilwell'i istediği ileri sürüldü.

13 Mart 2023 Pazartesi 18:32 - Güncelleme:
Pep Guardiola, Ben Chilwell'i istiyor
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Manchester City, Chelsea forması giyen Ben Chilweel ile ilgileniyor.

The Athletic'in haberine göre, takımın teknik direktörü Pep Guardiola, Bayern Münih'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Joao Cancelo yerine Chilweell'i düşünüyor.

Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcuyu Chelsea'ye transfer olmadan önce de kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Manchester City'nin, Guardiola'nın İngiliz futbolcu için ısrarı sonrası yaz transfer döneminde girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

Bu sezon Chelsea'de 21 resmi maça çıkan Ben Chilwell, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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