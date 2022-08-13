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Spor

Pep Guardiola: Bernardo Silva'nın burada kalmasını istiyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
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Barcelona'nın transfer etmek için uğraş verdiği Bernardo Silva için Pep Guardiola konuştu.

Silva'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken Guardiola, Portekizli oyuncuyu takımda tutmak istediğini söyledi.

Pep yaptığı açıklamada, "Geçen hafta da söyledim. Bernardo Silva'nın burada kalmasını istiyorum. Çünkü onu seviyorum. Bu seviyede bir teknik direktör olmamın sebebi Bernardo gibi kaliteli oyunculardan dolayıdır." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Bernardo Silva benim için özel bir insan. Ama daha önce söyledim, ne olacağını bilmiyorum. Onu ne kadar istediğimizi biliyor ve onu seviyoruz. Gelecek ne gösterecek hep birlikte göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

28 yaşındaki Portekizli, Manchester City formasıyla 251 maça çıktı ve 48 gol atıp 50 asist yaptı.

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