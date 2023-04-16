Pep Guardiola: Bizim için bir sonraki Premier Lig maçı final olacak

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola, Arsenal ile 26 Nisan'da oynayacakları maçın şampiyonluk yarışının sonucunu belirleyeceğini belirtti.

Pep yaptığı açıklamada, "Daha önce de söyledim asıl mesela kazanmak. Arsenal bu sene inanılmaz derecede başarılı sonuçlar aldı. Çok puan kaybedecek gibi durmuyorlar. Bu yüzden biz de dikkatli oynayıp, geride kalmamalıyız." dedi.

Arsenal maçını final olarak nitelendiren İspanyol çalıştırıcı, "Bizim için bir sonraki Premier Lig maçı final olacak. Bu süreçten sonra daha fazla finalin oynanması gerekecek. Bu maçı kaybedersek yarış büyük ihtimalle biter." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Arsenal'e yaklaşmamız için bu maçı kazanmalıyız. Ne kadar zor olacağını biliyoruz ve bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.