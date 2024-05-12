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Spor

Pep Guardiola: Daha önce bunu kimse başaramadı

Bu sezon şampiyon olması halinde Premier Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek olan Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola konu hakkında konuştu.

12 Mayıs 2024 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Daha önce bunu kimse başaramadı
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Manchester City bu sezon şampiyon olması halinde İngiltere'nin en üst liginde 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk takım olacak.

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola konu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

4 sezon üst üste şampiyon olmanın çok zor bir şey olduğunu söyleyen Guardiola, "Bunun ne kadar zor olduğunun farkında mısınız? Ferguson'un United'ı, Wenger'in Arsenal'i, 80'lerin Liverpool'u, Mourinho'nun Chelsea'si bunu yapamadı." sözlerini sarf etti.

Manchester City, sezonunun bitimine 2 hafta kala 85 puanla Arsenal'in 2 puan önünde zirvede bulunuyor.

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