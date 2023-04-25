Pep Guardiola: Futbolda mükemmellik diye bir şey yoktur

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ligde Arsenal ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu.

İspanyol teknik adam, Arsenal karşısında çekişmeli bir maç beklediğini söyledi.

Guardiola'ya basın toplantısında, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncularından mükemmellik istediği de hatırlatıldı. Guardiola, "Futbolda mükemmellik diye bir şey yoktur. Hem mükemmel olup hem de maçı kazanamazsınız. Bayern Münih'e karşı ne olduğunu biliyoruz ve gelecekte üst düzey takımlara karşı standartlarımız çok yüksek olmalı" dedi.

"Arsenal çok fazla takıma karşı oynadığı için kendi oyunumuzu kabul ettirmek için gerçekten çok iyi olmalıyız" diyen başarılı teknik adam, "Bu tür maçlarda birçok şeyi çok yoğun ve çok agresif yapmaya çalışıyoruz. Bir takımın yüzde 65-70 topa sahip olacağı bir maç olmayacak" sözlerini kullandı.

2 maç eksiği ile 5 puan geriden Arsenal'i takibini sürdüren Manchester City, rakibini çarşamba günü TSİ 22.00'de sahasında konuk edecek.