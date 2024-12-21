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Spor

Pep Guardiola: Geri dönmenin yolunu bulmalıyız

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Aston Villa yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2024 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Geri dönmenin yolunu bulmalıyız
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Aston Villa karşısındaki 2-1'lik yenilgi sonrası konuştu.

Guardiola, "Maçın başındaki hata dışında gerçekten iyi bir ilk yarı oynadık ama ikinci yarıda oyundan düştük." dedi.

Rodri, Manuel Akanji, Nathan Ake, Ruben Dias gibi eksiklerin geri dönmesini beklediklerini söyleyen Guardiola, "Çözüm, oyuncuların geri dönmesi. Formda olduğunu söyleyebileceğim sadece bir stoperimiz var." sözlerini kullandı.

53 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Bu çocuklara inanılmaz güveniyorum. Bazılarında inanılmaz bir gurur ve arzu var. Adım adım geri dönmenin bir yolunu bulmalıyız." diye konuştu.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Pep Guardiola'nın ekibi bu süreçte 9 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

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