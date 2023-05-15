Pep Guardiola: İlkay umarım kalır

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, takımın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında konuştu.

Manchester City, Premier Lig'de Everton'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İlkay Gündoğan, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek takımını sırtladı. Tecrübeli oyuncunun performansı sonrası, teknik direktör Pep Guardiola'dan açıklama geldi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Guardiola; "İlkay'ın geleceğini mi soruyorsunuz? Umarım burada kalır. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor." dedi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

İlkay'ın olası adresleri arasında dünya devi Barcelona da gösteriliyor.