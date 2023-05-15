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Spor

Pep Guardiola: İlkay umarım kalır

Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. Guardiola, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında da konuştu.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Pep Guardiola: İlkay umarım kalır
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Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, takımın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında konuştu.

Manchester City, Premier Lig'de Everton'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İlkay Gündoğan, maçta 2 gol ve 1 asistle mücadele ederek takımını sırtladı. Tecrübeli oyuncunun performansı sonrası, teknik direktör Pep Guardiola'dan açıklama geldi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Guardiola; "İlkay'ın geleceğini mi soruyorsunuz? Umarım burada kalır. Gelecekte ne olacağını kimse bilmiyor." dedi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

İlkay'ın olası adresleri arasında dünya devi Barcelona da gösteriliyor.

  • İlkay Gündoğan
  • Pep Guardiola
  • Machester City

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