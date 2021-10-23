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Spor

Pep Guardiola: İstatistikleri konuşacaksak bizi yenebilecek takım yok

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton ile oynayacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola maç öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 00:48
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Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Brighton ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra oynadıkları son 4 maçı kazanamadıkları iletilen Guardiola, "İstatistikleri konuşacaksak bizi yenebilecek bir takım yok. Bu kulübün son 4 yıldır yaptıkları belli, istatistik seviyesinde kaybedemeyiz." dedi.

"BEN TAKIMIN YAPTIKLARINA BAKARIM"

Brighton maçına odaklandığını söyleyen İspanyol hoca, "Ben maçlar milli aradan önce ya da sonra, Şampiyonlar Ligi'nden önce ya da sonra diye bakmıyorum. Takımın nasıl çalıştığına, son maçta neler yaptığına bakıyorum. Benim tek endişem, bir sonraki rakibe adapte olmak olabilir. Brighton; Liverpool ve Chelsea gibi takımlardan farklı. İyi bir maç çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Brighton ile Manchester City, 23 Ekim günü 19:30'da karşılaşacak.

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