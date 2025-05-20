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Spor

Pep Guardiola, Jack Grealish için konuştu

Gelecek sezon takımda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, başarılı futbolcunun Jack Grealish'in geleceği hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 15:23 - Güncelleme:
Pep Guardiola, Jack Grealish için konuştu
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Premier Lig'de heyecan dolu bir sezon daha sona ererken, Manchester City'de önemli değişikliklerin eşiğine gelindi. Teknik direktör Pep Guardiola, Jack Grealish'in takımda kalıp kalmayacağına sezon bittikten sonra karar verileceğini açıkladı. 2021'de 100 milyon sterlinlik rekor bonservisle transfer edilen İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon Premier Lig'de sadece 7 maça ilk 11'de başladı ve FA Cup finalinde yedek kulübesinde bile yer almadı.

Guardiola, "Henüz onunla konuşmadım. Bu meseleler kulüp, menajerler ve sportif direktörler arasında yürütülür," diyerek kararı Txiki Begiristain ve onun yerine geçecek Hugo Viana'nın vereceğini söyledi.

Öte yandan City'de kesinleşen bir ayrılık da var: Kevin De Bruyne. Belçikalı yıldız, salı günü sahasında oynanacak son lig maçında taraftarlara veda edecek. 10 yıllık Manchester City kariyerinde 16 kupa kazanan De Bruyne, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Guardiola, bu ayrılığın büyük bir boşluk yaratacağını kabul ederek, "Yerini doldurmak kolay değil ama ilerlemek zorundayız," ifadelerini kullandı.

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