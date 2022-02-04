Pep Guardiola: Julian Alvarez'in şimdilik River Plate'te kalması daha iyi

4 Şubat 2022 Cuma 18:58 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 18:59

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, River Plate'ten transfer edilen santrafor oyuncusu Julian Alvarez için konuştu.

Julian Alvarez'in bu sezon River Plate'te kalmasının daha iyi olacağını söyleyen İspanyol teknik direktör, "Julian Alvarez'i direkt olarak takıma katabilirdik ancak yeterince oyuncumuz var. Gelecek sezonun başında bizimle olacak. Şimdilik River Plate'te kalması daha iyi. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum." dedi.

Manchester City, 22 yaşındaki futbolcuyu bonuslar dahil 18,5 milyon euro'ya transfer etmiş ve sezon sonuna kadar River Plate'te kiralık kalması yönünde anlaşmıştı.