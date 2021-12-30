Pep Guardiola: Kimse aralık ayında şampiyon olamaz

30 Aralık 2021 Perşembe 18:18 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:18

Premier Lig tekımlarından Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk yarışıyla hakkında konuştu.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Almamız gereken 54 puan daha var. Ligde sadece 8-9 maç kalmadı, Liverpool'un da bir maçı eksik. Kimse aralık ayında şampiyon olamaz." dedi.

Önlerinde zor maçların olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bizde kaybedebiliriz. Önümüzde Arsenal, Chelsea ve Southampton ile yapacağımız maçlar var. Ne olacağını bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Manchester City Premier Lig'in 20. haftası itibariyle Chelsea'nin 8 puan önünde 1 sırada bulunuyor.