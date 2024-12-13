Pep Guardiola kötü gidişatı Rodri'ye bağladı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdaki kötü gidişatı sakatlığı bulunan Rodri'nin yokluğuna bağladı.

Çıktığı son 10 resmi maçta 7 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"CHICAGO, JORDAN OLMADAN NEYİ BAŞARABİLDİ?"

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlanıp sezonu kapatan Rodri'nin yokluğuna değinerek, "Ballon d'Or'un sahibi, İngiltere'nin en iyi oyuncusu olmadan maçlara çıkıyoruz. Chicago Bulls, Michael Jordan olmadan neyi başarabildi? Hiçbir takım defansif orta saha oyuncusu olmadan oynayamaz." ifadelerini kullandı.

RODRI'YE NE OLMUŞTU?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'nin Arsenal ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşayan İspanyol orta saha, sezonu kapatmıştı.

Maçın 16. dakikasında sakatlanan ve sahada tedavi gördükten sonra 21. dakikada oyundan çıkan Rodri'nin yerine Kovacic dahil olmuştu.

BU SEZON 3 MAÇ

28 yaşındaki oyuncu bu sezon takımı ile biri Şampiyonlar Ligi, ikisi Premier League olmak üzere üç maça çıkmıştı.