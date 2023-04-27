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  • Pep Guardiola, Mikel Arteta'yı mat etti! Manchester City, kupanın kulpundan tuttu
Spor

Pep Guardiola, Mikel Arteta'yı mat etti! Manchester City, kupanın kulpundan tuttu

İngiltere Premier Lig'in 33.haftasında lider Arsenal, Manchester City'e konuk oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri Arsenal'i 4-1 mağlup etti.

27 Nisan 2023 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Pep Guardiola, Mikel Arteta'yı mat etti! Manchester City, kupanın kulpundan tuttu
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İngiltere Premier Lig'in 33.haftasında lider Arsenal, Manchester City'e konuk oldu. Puan farkın avantajını kullanmayan Arsenal'e son darbeyi indirmek adına Etihad Stadyumu tıka basa doluydu.

Son üç mücadelesinden üç berberlik ile ayrılan Arsenal, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. 33 maçı bulunan Arsenal, 75 puan ile liderken, 31 maçı bulunan Manchester City 73 puan ile takibini sürdürürken büyük bir avantaj sağladı.

19 GÜN İÇERİSİNDE FARK KAPANDI

Yaklaşık 19 gün önce Manchester City'nin 8 puan önünde bulunan Arsenal, puan avantajını kullanamadı ve dün akşamki maçta da 4-1 mağlup olarak psikolojik üstünlüğü tamamen kaybetti.

HOCA, ÖĞRENCİSİNE DERS VERDİ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, futbolu bıraktıktan sonra Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış ve Manchester City ile şampiyonluk yaşamıştı.

Efsane olduğu Arsenal'den teklif gelince birinci adamlığa soyunan Mikel Arteta, bu sezon bir peri masalı yazdı.

Fakat hocası Pep Guardiola, dünkü maç ile birlikte şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutmuş oldu.

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