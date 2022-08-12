Pep Guardiola: Pas bekleyen forvetleri sevmiyorum

Pep Guardiola, Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland ile ilgili soruları yanıtladı.

Guardiola yaptığı açıklamada, "O olağanüstü bir oyuncu ama sadece bir aydır birlikte çalışıyoruz. Söylememe gerek yok, hepimiz biliyoruz ki inanılmaz bir kazanma açlığı var." dedi.

Antrenman performansından bahseden Pep, "Beni en çok etkileyen şey onun antrenmandaki performansı. Erling çok mütevazi, sadece tecrübeli oyuncularla değil, genç oyuncularla da çok fazla etkileşime giriyor. Futbolcularla çok iyi anlaşıyor." şeklinde konuştu.

"PAS BEKLEYEN FORVETLERİ SEVMEM"

İlk maç performansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Gol atmanızı sağlayan özellikleri var ama pas bekleyen forvetleri sevmiyorum. Oyuna dahil olmasını istiyorum. Bence topa sahip olmayı seviyor. Sadece Erling değil, diğer tüm oyuncular daha fazla mücadele etmeli." açıklamasını yaptı.

Guardiola son olarak, "Erling Halaand, Julian Alvarez ve Foden gibi oyuncular henüz çok genç. Öğrenecekleri çok şey var. Buraya geldiği zamanki halinden çok daha iyi olmasını istiyoruz. Tabi ki 21-22 yaşında çok hazır bir futbolcu görmedik şimdiye kadar. Belki Messi vardır sadece." diyerek sözlerini noktaladı.