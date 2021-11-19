Pep Guardiola: Premier Lig'de şampiyon olmak her sezon daha da zorlaşıyor

19 Kasım 2021 Cuma 21:28 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 21:28

Manhcester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'deki şampiyonluk şanslarını değerlendiren Guardiola, "Premier Lig'de şampiyon olmak her sezon daha da zorlaşıyor. Hala ilk 4'teyiz, önümüzde çok maç var. Genel olarak iyi sonuçlar aldık ama kendi seviyemizde oynamadığımız için kendi sahamızda bazı puanlar kaybettik. Ocak ayına kadar milli ara yok, sürekli birlikte çalışacağız." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon olmak istediklerini söyleyen İspanyol teknik direktör, "Umarım Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde edebiliriz. Orada da şampiyonluk için savaşacağız." ifadelerini kullandı.