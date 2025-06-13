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Spor

Pep Guardiola: Real Madrid'de olsaydım kovulurdum

Manchester City ile zor bir sezon geçiren Pep Guardiola, La Liga kulüplerinin sabırsızlığına dikkat çekti. İspanyol teknik adam, 'Real ya da Barselona'da olsam çoktan görevden alınırdım' dedi.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Pep Guardiola: Real Madrid'de olsaydım kovulurdum
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Manchester City'de bu sezon beklentilerin altında kalan Pep Guardiola, ESPN'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de 3. sırada yer alan ve tüm kupalardan erken elenen City için zor bir yıl oldu. Özellikle ekim-aralık döneminde oynanan 13 maçın 9'unu kaybeden Guardiola, İngiltere'de kendisine duyulan sabrın altını çizdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu İspanya'da olsaydı, ekimde kovulurdum." dedi. Eski Barcelona teknik direktörü, La Liga kulüplerinin yönetim anlayışına dikkat çekerek, "Barcelona'da ya da Real Madrid'de böyle bir sabır olmazdı" ifadelerini kullandı. Guardiola, Carlo Ancelotti'nin Brezilya macerasını da örnek verdi.

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