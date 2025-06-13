Pep Guardiola: Real Madrid'de olsaydım kovulurdum

Manchester City'de bu sezon beklentilerin altında kalan Pep Guardiola, ESPN'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de 3. sırada yer alan ve tüm kupalardan erken elenen City için zor bir yıl oldu. Özellikle ekim-aralık döneminde oynanan 13 maçın 9'unu kaybeden Guardiola, İngiltere'de kendisine duyulan sabrın altını çizdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu İspanya'da olsaydı, ekimde kovulurdum." dedi. Eski Barcelona teknik direktörü, La Liga kulüplerinin yönetim anlayışına dikkat çekerek, "Barcelona'da ya da Real Madrid'de böyle bir sabır olmazdı" ifadelerini kullandı. Guardiola, Carlo Ancelotti'nin Brezilya macerasını da örnek verdi.