Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığına rağmen transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi.

"HİÇBİR OYUNCUYLA İLGİLENMİYORUZ"

Laporte'un en az 5 ay oynayamayacağını açıklayan Guardiola, "Savunma transferi için çok fazla isim yazmamanızı tavsiye ederim. Transfer yapacağımızı sanmıyorum. Dünyadaki tüm kulüplere şunu söylemek istiyorum: 'Endişelenmeyin çünkü hiçbir savunma oyuncusuyla ilgilenmiyoruz" şeklinde konuştu.

"YAZ DÖNEMİNDE BİRİNİ ALABİLİRİZ"

Pep Guardiola sözlerini, "Kadromuzda bulunan oyuncularla devam edeceğiz. Kışın böyle bir yatırım yapmak mantıklı değil. Yaz transfer döneminde birini alabiliriz" dedi.

Manchester City'de Vincent Kompany'nin ayrılışı ve Laporte'un sakatlığı sonrasında stoper bölgesinde yalnızca Nicolas Otemandi ve John Stones kaldı.