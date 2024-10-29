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Spor

Pep Guardiola'dan Ballon d'Or açıklaması

Ballon d'Or'un son kazananı Rodri'nin Manchester City'deki teknik direktörü Pep Guardiola ödül hakkında konuştu.

29 Ekim 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Ballon d'Or açıklaması
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Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Ballon d'Or ödülüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğrencisi Rodri'nin kazandığı ödülü değerlendiren Guardiola, "Vinicius kazanmalı mıydı, belki evet ama Rodri kazandı, olan bu. Buna gazeteciler karar verdi, bir grup elit insan değil. Dünyanın her yerinde farklı görüşler var. Bu yüzden futbol güzel ve herkes konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Ballon d'Or ödülü 28 Ekim'de düzenlenen törenle sahibini bulmuş ve ödülü Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri kazanmıştı.

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