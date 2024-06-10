Pep Guardiola'dan Bernardo Silva sözleri!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İspanyol basınına bir röportaj verdi.

Guardiola, Barcelona ile adı geçen Bernardo Silva ile ilgili olarak, "Bernardo Silva için kimse bizimle iletişime geçmedi. Silva, harika bir oyuncu ve umarım Manchester City'de bizimle kalır." ifadelerini kullandı.

2017'den bu yana Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Manchester City forması altında 355 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Portekizli Silva, 66 gol attı ve 66 asist yaptı.