Futbol camiasında soykırımcı İsrail'in Filistinliler'e yönelik devam eden katliamlarına karşı tepkiler sürüyor. Farklı kimliklere sahip birçok insan, yaptıkları protestolarla hükümetlerine ve FIFA ile UEFA'ya, İsrail'e yaptırım uygulanması için baskı yapıyor. Son olarak Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, katil İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından Filistin'e dayanışma mesajı gönderdi. Global Sumud Filosu'nun İsrail güçleri tarafından engellenmesinin ardından Guardiola, Katalonya Filistin Topluluğu tarafından yayınlanan bir videoda konuştu. Katalan futbol adamı, "Binlerce kız ve erkek çocuğunun öldüğü ve daha fazlasının da ölebileceği bir soykırıma canlı ve bizzat tanıklık ediyoruz. Gazze Şeridi harap durumda ve insanların güçsüz, yiyecek, içme suyu veya ilaçsız yürüdükleri görülüyor. Yalnızca örgütlü sivil toplum kurbanları kurtarabilir ve hükümetlere derhal harekete geçmeleri için baskı yapabilir. Soykırımın sona ermesini talep etmek için Barcelona'da sokaklara döküleceğiz" şeklinde konuştu. Guardiola'nın bu çağrısının ardından binlerce insan, soykırımcıları protesto için sokaklara döküldü.