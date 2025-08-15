İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Transferde adı Galatasaray'ın gündeminde olan Ederson için Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, adı sık sık Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola, Ederson'un bu hafta sonu kadroda yer almayacağını açıkladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum... Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

