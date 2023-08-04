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Spor

Pep Guardiola'dan Gvardiol açıklaması

Manchester City'nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola, RB Leipzig'ten Hırvat stoper Josko Gvardiol'un sağlık testlerinin devam ettiğini açıkladı.

4 Ağustos 2023 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Gvardiol açıklaması
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Manchester City Menajeri Teknik Direktörü Pep Guardiola, RB Leipzig'ten Josko Gvardiol'un transferi için konuştu.

Guardiola, Hırvat stoperin transferi için, "Herkes Gvardiol'un burada olduğunu biliyor. Sağlık kontrolleri devam ediyor. Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde anlaşmayı tamamlayabiliriz" dedi.

İspanyol teknik adam, Gvardiol transferinin ardından transferi kapatmayacaklarını aktardı.

EN PAHALI STOPER OLACAK

Manchester City'nin 21 yaşındaki Gvardiol için 90 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Gvardiol, transferin 90 milyon euro resmiyet kazanması durumunda bonservisine en fazla para ödenen stoper olarak tarihe geçecek. En pahalı stoper transferi rekorunu Manchester United forması giyen Harry Maguire elinde bulunduruyordu. Manchester United, İngiliz stoper için 2019 yılında 87 milyon euro ödemişti.

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