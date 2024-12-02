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Spor

Pep Guardiola'dan Jose Mourinho hareketi

Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola maç esnasında Liverpool tribünlerine yaptığı '6' işaretiyle Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'yu akıllara getirdi.

2 Aralık 2024 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Jose Mourinho hareketi
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelirken konuk ekibin teknik direktörü Pep Guardiola'nın hareketi gündem oldu.

Başarılı teknik adam, karşılaşmada bir pozisyon esnasında tribünlere eliyle "6" işareti yaptı.

Guardiola'nın söz konusu işaretle Premier Lig'de kazandığı şampiyonluklar üzerinden Liverpool'a gönderme yaptığı öne sürüldü.

"MOURINHO HAREKETİ YAPTI"

Öte yandan sosyal medyada ise Guardiola'nın bu hareketinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gündeme geldi. Guardiola için yapılan yorumlarda, "Jose Mourinho hareketi yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İŞLER İYİ GİTMİYOR

Manchester City, 2-0'lık Liverpool yenilgisiyle ligde lider durumda bulunan rakibinden 11 puan geriye düştü.

Pep Guardiola'nın ekibinde Liverpool maçıyla birlikte galibiyet hasreti de 7 maça yükseldi. Manchester City, bu süreçte sahadan 6 kez yenik ayrılırken, bir kez berabere kaldı.

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