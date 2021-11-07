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Spor

Pep Guardiola'dan olay sözler: Old Trafford'u susturmanın en iyi yolu...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Manchester United'ı 2-0 yenmeyi başaran Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Kasım 2021 Pazar 08:54 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 08:55
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Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Rakibi Manchester United'ı Old Trafford'da 2-0 mağlup eden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

United'ı deplasmanda mağlup ettikten sonra Guardiola, Old Trafford'da birçok kez iyi performans sergilediklerini ve kendi sahalarına kıyasla Old Traffod'da daha fazla galibiyet aldıklarını dile getirterek rakiplerine göndermede bulundu.

Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde:

"Burada Old Trafford'da birçok kez iyi bir performans sergiledik. Burada Etihad stadyumundan daha fazla kazandık."

"Hak edilmiş bir zafer ve üç puan daha oldu. Başından sonuna kadar gerçekten iyi bir oyun oynadık. Old Trafford'u susturmanın en iyi yolu topa sahip olmak ve bizim yaptığımız da bu."

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