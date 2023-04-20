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Spor

Pep Guardiola'dan Real Madrid açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2023 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Real Madrid açıklaması
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi yarı final etabında karşılaşacakları Real Madrid maçıyla ilgili konuştu.

Pep Guardiola, herhangi bir takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmesi için ilk önce Real Madrid'i yenmesi gerektiğini söyledi.

Pep yaptığı açıklamada, "Dünyadaki herhangi kulüp eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsa ilk önce Real Madrid'i turnuvanın dışına göndermesi lazım. Eskiden bu takım Barcelona'ydı ama şimdi Real Madrid." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in son 13 yılda 11 kez yarı finale yükseldiğinin hatırlatılması üzerine Guardiola, "Buna ancak vay canına diyebiliyoruz." açıklamasını yaptı.

Çeyrek finalde Bayern Münih ile karşılaşacan City, ilk maçı 3-0 kazandı. Deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz devi adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Chelsea'yi saf dışı bırakan Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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