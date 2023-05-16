İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7169
  • EURO
    21,4386
  • ALTIN
    1271.04
  • BIST100
    4561.68
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pep Guardiola'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Spor

Pep Guardiola'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Real Madrid ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

16 Mayıs 2023 Salı 17:27 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Guardiola, "Çok çalıştık. Yapabileceklerimizi bildiğinizden farklı şeyleri yapmadık. Oyuna aynı taktikle yaklaşacağız. Taktik değiştirmek mantıklı değil' dedi.

Gazetecilerin Madrid Avrupada neden bu kadar iyi sorusuna tecrübeli çalıştırı, "Her zaman kaliteli oyunculara sahipler. Milan, Inzaghi ile şampiyon olduğunda takımımızında kaliteli oyuncuları vardı." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANMAMI SÖYLEMEDİLER

Guardiola Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağı sorusuna ise, "7 yıl önce buraya geldiğimde bana Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamı söylemediler. Bana 'elinden gelenin en iyisini yap' dediler. Bunun dışındaki tüm şampiyonlukları kazandığımızı inkar edemeyiz. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.