Pep Guardiola'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Guardiola, "Çok çalıştık. Yapabileceklerimizi bildiğinizden farklı şeyleri yapmadık. Oyuna aynı taktikle yaklaşacağız. Taktik değiştirmek mantıklı değil' dedi.

Gazetecilerin Madrid Avrupada neden bu kadar iyi sorusuna tecrübeli çalıştırı, "Her zaman kaliteli oyunculara sahipler. Milan, Inzaghi ile şampiyon olduğunda takımımızında kaliteli oyuncuları vardı." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANMAMI SÖYLEMEDİLER

Guardiola Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağı sorusuna ise, "7 yıl önce buraya geldiğimde bana Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamı söylemediler. Bana 'elinden gelenin en iyisini yap' dediler. Bunun dışındaki tüm şampiyonlukları kazandığımızı inkar edemeyiz. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz." dedi.