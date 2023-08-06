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Spor

''Bize sormuyorlar'' Pep Guardiola'dan sert açıklamalar

Community Shield Kupası'nda penaltılar sonucu Arsenal'e 4-1 mağlup olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

6 Ağustos 2023 Pazar 22:00 - Güncelleme:
''Bize sormuyorlar'' Pep Guardiola'dan sert açıklamalar
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Community Shield Kupası'nda, Arsenal'e 1-1 berabere kaşıp penlatılarda 4-1 mağlup olan Manchester City'de teknik direktörü Pep Guardiola karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçın sonuna +8 eklenen ancak 90+11'de yediği golle maçın penaltılara gitmesine sinirlenen Pep Guardiola gelen soruları cevapladı.

"TEKNİK DİREKTÖRLERE FİKİR SUNMUYORLAR"

Maçın sonuna eklenen süreyle ilgili gelen soruya Pep Guardiola, "Bu uluslararası yönetim kurulu ve tüm insanlar için iyi bir soru çünkü teknik direktörlere danışmıyorlar, oyunculara fikirlerini sormuyorlar. Maça çıkarsanız, bunu kabul etmek zorundasınız" dedi ve şu sözlerle devam etti: "Maçları atılan goller için uzatıyorlar; 4-3 olan bir maçta, her bir gol için 30 veya 45 saniye koyarsanız, ertesi sabah yine maçta olursunuz" diyerek sözlerini noktaladı.

  • Pep Guardiola
  • Community Shield
  • Arsenal-Manchester City

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