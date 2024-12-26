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Spor

Pep Guardiola'dan yıllar sonra bir ilk

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve başarısız sonuçların önüne geçmekte zorlanan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yıllar sonra bir ilki gerçekleştirecek. Katalan çalıştırıcı maç öncesi kamp yapma kararı aldı.

26 Aralık 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Pep Guardiola'dan yıllar sonra bir ilk
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İngiliz devi Manchester City son 12 maçta 9 yenilgi, 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. City, Premier Lig'de liderlikten 7. sıraya geriledi. Manchester City tek galibiyetini, Liverpool'a tek mağlubiyetini tattıran Nottingham Forest karşısında aldı.

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Everton'ı konuk edecek. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Pep Guardiola maç öncesi önlem aldı.

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Katalan çalıştırıcı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında kamp yapacaklarını açıkladı. Guardiola galibiyet için oyuncuların odaklarının artmasını istedi.

Guardiola, "Dün antrenman yaptık, bugün yaptık. Burada kalacağız ve Boxing Day'de oynayacağız. Umarım burada olmayı istiyorlardır çünkü bu onların işi." dedi.

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