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Spor

Pep Guardiola'nın gözü Dani Olmo'da

Bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola düğmeye bastı. Takıma iyi bir oyun kurucu takviye temek isteyen deneyimli çalıştırıcının hedefinde ise Dani Olmo yer alıyor.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 17:18 - Güncelleme:
Pep Guardiola'nın gözü Dani Olmo'da
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Manchester City, yaz transfer döneminde Barcelona'nın formda orta saha oyuncusu Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre, Pep Guardiola'nın özel olarak istediği Olmo, takımın yaratıcı oyun kurucu ihtiyacını karşılamak üzere en güçlü adaylardan biri.

Teknik direktör Guardiola, oyunun temposunu belirleyen, savunma çizgilerini aşabilen ve skora katkı sağlayan bir "on numara" arıyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 36 maçta 11 gol ve 6 asist üreten 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla City'nin ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda.

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